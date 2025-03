Wanda Nara, Icardi e i tradimenti: "Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi"

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi durante i dieci anni di matrimonio? Secondo il calciatore sì, tanto da presentare in tribunale, a Milano, diverse prove delle presunte scappatelle dell'ex moglie. Diversa la versione fornita dalla soubrette che, in collegamento telefonico al programma argentino LAM, ha fatto chiarezza sulla questione. Wanda ha spiegato di essere stata con altri uomini solo dopo aver scoperto il tradimento del giocatore con China Suarez , la sua attuale compagna. "Dopo aver subito una situazione così drammatica, la mia famiglia non è mai riuscita a ricomporsi. Io, Wanda, non potevo perdonare”, ha detto riferendosi al Wandagate scoppiato nel 2021. Negli ultimi tre anni i due sono rimasti insieme solo apparentemente perché, stando almeno alla versione fornita dalla Nara, il rapporto con l’ex marito era ormai compromesso, tra litigi continui, allontanamenti e riavvicinamenti. Proprio durante un momento di allontanamento, Wanda avrebbe frequentato Keita Baldè, all’epoca sposato con Simona Guatieri.

Wanda Nara tra tradimenti e il patrimonio con Icardi

“L’ho ammesso anche io. Era molto tempo dopo il tradimento di Mauro ed eravamo già separati, vivevamo in due situazioni diverse”, ha chiarito Wanda che ha poi negato il flirt con un altro calciatore, l'ex romanista Federico Fazio: “La situazione di Fazio è stata denunciata. Non lo conosco, non l’ho mai visto in vita mia, non so nemmeno come gioca”. Wanda Nara si è detta poi tranquilla nonostante Icardi l’abbia denunciata per tradimento, presentando in tribunale diverse prove delle sue presunte scappatelle che potrebbero compromettere l'esito del divorzio (al momento la coppia è solo separata). "Non cambia nulla se viene fuori che io sono un’adultera, o un adultero lui, non cambia nulla. In Italia abbiamo già da anni diviso il nostro patrimonio. Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi, non consideratemi una sciocca".

Wanda Nara spara a zero su Icardi: "Non ha amici e famiglia, è solo"

"Mauro mi accompagnava alle registrazioni di Bake Off Famosos perché mi dispiaceva che rimanesse chiuso in casa. Non ha famiglia, non ha amici. Ha un solo amico d'infanzia, che sta in Italia, ma non si vedono quasi mai", ha assicurato Wanda Nara. Parole piuttosto dure che non sono piaciute all'attaccante, che ha replicato via social. Maurito ha pubblicato una foto sul suo account Instagram, un chiaro riferimento alla sua ex. Nell'immagine si vede un gruppo di 15 uomini in posa su un campo da calcio con la maglia del Galatasaray. “I miei amici sono già equipaggiati per il 2025”, ha scritto.