La moglie di Dybala commenta Wanda e Icardi: "Mi dà fastidio"

Il triangolo amoroso che coinvolge Wanda Nara, Mauro Icardi e China Suarez è molto seguito in Argentina dove non mancano, praticamente ogni giorno, retroscena e indiscrezioni a riguardo. Oriana Sabatini, la moglie di Paulo Dybala anche lei molto nota dalle parti di Buenos Aires, è stata invitata in un programma a dire la sua sulla questione. Una follower di Angel de Brito ha infatti chiesto alla Sabatini un suo parere su Wanda e China. "Chi preferisci tra le due?", è stato chisto ad Oriana senza mezzi termini. "Non mi piace così", ha dichiarato la 29enne. "Quel casino. Non sono nessuno per esprimere un'opinione, ma non mi piace vedere i bambini così, mi dà fastidio", ha aggiunto. E poi ancora: "Li capisco come persona che ha avuto dei genitori famosi, mi dispiace che la gente sapesse delle cose dei miei genitori quando ero bambina e poi andavo a scuola. Mi prendevano in giro con una rivista di mia madre, non so se litigavano. Penso a loro e mi viene un po' di rabbia". Oriana è infatti figlia di due attori famosi in Sud America: Catherine Fulop e Ova Sabatini. Sua zia Gabriela, invece, è un'ex tennista.