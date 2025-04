Wanda Nara rivela di aver perso il lavoro a causa di Icardi: "Non mi rende le cose facili"

Nel mezzo di una battaglia legale apparentemente infinita, Wanda Nara ha deciso di parlare pubblicamente del complesso rapporto che ha con Mauro Icardi dopo la separazione. La soubrette ha attaccato di nuovo il calciatore, accusandolo di non pagare il mantenimento delle sue figlie. In un'intervista al programma Los Profesionales de Siempre, Wanda ha parlato senza mezzi termini della situazione legale che sta affrontando con il suo ex marito. "Se me lo chiedessi oggi, a qualsiasi donna che volesse separarsi, direi di no. Non avreste cibo, probabilmente vivreste alle spalle di vostro marito", ha detto, visibilmente scossa. Ha affermato inoltre che "non c’è alcuna multa per un padre che non paga il mantenimento dei figli per un certo numero di mesi. Considero la legge iniqua". La conduttrice e imprenditrice ha anche sottolineato che la sua situazione personale non rispecchia quella di molte altre donne. "Fortunatamente lavoro e ho abbastanza risparmi per sostenere i miei cinque figli, ma non è facile. Per me sarebbe un sollievo poter dire: 'Ho un buon rapporto, lui mi aiuta, collabora', soprattutto quando devo viaggiare", ha continuato per poi aggiungere: "Ho dovuto annullare molti impegni di lavoro per stare con i miei figli. Sarebbe molto più facile se la maternità o la paternità fossero condivise". E ancora: "Mauro mi rende le cose difficili. Non avrei mai immaginato che sarebbe stato così difficile".