Wanda Nara lascia L-Gante e svela con quanti uomini è stata nella sua vita

Wanda Nara e L-Gante non stanno più insieme. L'ennesima rottura ma pare che questa volta sia definitiva. "Sono stata io a prendere la decisione di porre fine alla relazione - ha detto la soubrette alla stampa argentina - Ho pensato che fosse la cosa migliore per me, ma anche per entrambi. Sono stata io a dirgli che era finita tra noi. Lui si è arrabbiato ed era sconvolto, perché è fatto così, perché ha quel carattere. Così ha smesso di seguirmi sui social media, perché era sconvolto, era molto arrabbiato. E beh, per non fare la figura della stupida, ho fatto la stessa cosa. Ho smesso di seguirlo. Provo molto affetto per lui e lui sa che ci sarò sempre quando avrà bisogno di me". Wanda è tornata a parlare anche della fine del matrimonio con Mauro Icardi non escludendo una riappacificazione magari in futuro: "Guarda, non puoi dire 'mai più' perché nella vita può succedere di tutto. Il padre di Mauro si è separato dalla madre di Mauro ed è stato con un'altra donna per 16 anni, ha persino messo su famiglia con lei. E dopo tutto questo e tutto quello che si sono detti e tutti i litigi che hanno fatto, oggi sono di nuovo insieme. Quindi, ora no, non ci sono possibilità, ma domani chissà cosa può succedere".