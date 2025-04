Wanda Nara: "Icardi cacciato dal Paris Saint-Germain per colpa di China Suarez"

Wanda Nara è tornata ad attaccare Mauro Icardi . I due non si sono lasciati nel migliore dei modi e oggi faticano ad avere un rapporto nonostante la presenza delle figlie Francesca e Isabella . Intercettata all'aeroporto dai cronisti di LAM, noto programma tv argentino, la soubrette ha rivelato nuovi dettagli scomodi sulla fine del suo matrimonio con il calciatore. Wanda ha ribadito per l'ennesima volta che tutto è finito per colpa di Mauro e del suo tradimento con China Suarez, attuale compagna. Nonostante la dolorosa scoperta, però, la Nara ha deciso di restare accanto al giocatore. "Ho vissuto per altri tre anni con una persona che mi aveva tradita, mi era stata infedele, e ho continuato a supportarlo", ha dichiarato. Ha confidato che, anche dopo lo scandalo, ha sostenuto Icardi nella sua carriera professionale: "L'ho venduto a un altro club, l'ho venduto alla Turchia. Ho 400.000 messaggi di Mauro che mi dice che non so niente di calcio, come ho potuto venderlo alla Turchia? Era un idolo in Turchia" , ha raccontato. "Ha vinto il campionato due anni fa, ed era furioso all'epoca. Ma al Paris Saint-Germain, dopo l'apparizione di China nella sua vita, lo hanno licenziato perché ritenevano che non corrispondesse all'immagine del club. Eppure, invece di lasciarlo andare, ho continuato per la famiglia, per i miei figli, per lui", ha ricordato. Ha anche rivelato il motivo per cui, nonostante i tentativi di mantenere viva la loro relazione, non ha funzionato: "Questa persona (China, ndr) è sempre stata al centro di tutto. Così ho deciso di andare avanti con la mia vita, incontrare nuove persone, aprirmi e continuare a raccontare la mia storia".

Wanda Nara e il rapporto teso con China Suarez

Wanda Nara ha anche negato di aver avuto problemi con il fatto che le sue figlie trascorressero del tempo con China Suarez, chiarendo che sono state le stesse bambine a esprimere dell'avversione al riguardo. A quanto pare per le piccole China è la donna che ha rovinato il matrimonio dei loro genitori. "Non sono io che posso deciderlo. Ci sono psicologi, ci sono terapeuti, ci sono persone responsabili, e sono loro che decidono se farlo o meno. Io non c'entro niente; non ho mai proposto nulla per fermarlo. Sono state le ragazze a chiederlo", ha assicurato Wanda. Riguardo alla situazione giudiziaria, la 38enne ha espresso il suo disappunto per le minacce velate che, a suo dire, provengono dall'entourage di Icardi: "Le minacce che ripetono continuamente tra le righe, dicendo che le ragazze se ne andranno dal Paese, sono molto gravi". Ha anche criticato le strategie utilizzate dai legali del suo ex marito: "Se vogliono davvero presentare un reclamo, questo non è il posto giusto. Non è in tv che vengono minacciati i minori che sono già stati ascoltati dai tribunali e hanno dichiarato di non volersi trasferire in Turchia".

Wanda Nara e gli esami psichiatrici scomparsi

Tra le tante cose, Wanda Nara ha pure lamentato la presunta mancanza di esami psichiatrici che avrebbero dovuto figurare nei suoi documenti di divorzio. "A dicembre ci hanno chiesto di sottoporci entrambi a una perizia psichiatrica. La mia è stata presentata entro 48 ore. Quella di Mauro è scomparsa. L'abbiamo richiesta a gennaio, febbraio, marzo... L'abbiamo richiesta perché volevo sapere che tipo di problemi avesse, perché ho visto situazioni che mi hanno portato a questa decisione. Ne hanno fatta un'altra e lui non si è presentato" , ha affermato per poi concludere: "Tutto quello che sta succedendo è qualcosa che una persona normale, sana di mente, non farebbe. Non faresti una cosa del genere nemmeno per il tuo nemico, figuriamoci per i tuoi figli. Quindi, voglio pensare che stia facendo qualcosa per farmi del male, o che stia davvero sbagliando. Perché nessuno espone le bambine a tanta sofferenza".