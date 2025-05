Wanda Nara, smarcherata l'ultima bugia su Mauro Icardi

ROMA - In Argentina come in Italia continua a far discutere la querelle a distanza tra Wanda Nara e l'ex marito Mauro Icardi. E nel programma 'Intrusos' è stata presa di mira la showgirl, che ha di recente attaccato il calciatore e la sua nuova compagna China Suarez .

Argentina, 'smascherata' la bugia di Wanda Nara su Icardi

Tra le 'accuse' rivolte da Wanda a Icardi ce n'è una in particolare, quella di farsi chiamare "papà" dai figli di China Suarez, un fatto che non avrebbe fatto piacere a Francesca e Isa, le figlie avute dal centravanti con la showgirl. Fatto che non corrisponde però alla realtà secondo Paula Varela, opinionista del programma televisivo 'Intrusos' che citando uno dei legali del centravanti 'smaschererebbe' la bugia: "Ho parlato con Lara Piro e ha negato categoricamente che i bambini della China chiamino Mauro 'papà'. Non è così. Gli avvocati mi dicono che Wanda vuole dare alle bimbe la sensazione che Mauro le abbia un po' messe da parte, ma nemmeno questo è vero. Anzi, Mauro ama le sue figlie ed è questo il motivo per cui non lascia l'Argentina cercando di mantenere sempre i contatti con loro".