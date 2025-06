Wanda Nara torna in Argentina e attacca Icardi e China: "Violenza estrema"

Dopo un soggiorno in Europa per impegni legali, di lavoro e svago, Wanda Nara è rientrata in Argentina e, in aeroporto, ha rilasciato una lunga intervista a Infama. La soubrette ha voluto smentire in particolar modo alcune delle dichiarazioni rilasciate da Mauro Icardi. Venerdì, il giudice Hagopian l'aveva autorizzato a fare merenda con le figlie specificando che l'incontro fosse riservato esclusivamente al calciatore e alle figlie, senza la presenza di terzi. Tuttavia, China Suarez si è messa in mezzo, e questo ha fatto arrabbiare Isabella , la figlia più piccola di Wanda e Icardi, che doveva condividere il viaggio di ritorno da scuola con lei, così alla fine ha deciso di non fare merenda con suo padre. E mentre Mauro ha dichiarato che sua figlia non ha fatto merenda con lui perché si è addormentata perché era stanca, ora Wanda ha smentito: "Penso che, forse, la giustizia non mi abbia ascoltata all'inizio quando ho chiesto, per favore, una terapia per questo padre . Non è normale che una persona si faccia chiamare o parli sempre di Johnny Depp, ci sono cose che prendono per divertenti, ma qui giocano con la tranquillità delle mie figlie che, in ogni incontro che hanno con lui, finiscono per essere molto tristi e angosciate, e allora mi ritrovo a gestire quella situazione".

Wanda Nara smentisce la versione di Icardi

"Le cose non sono andate come ha detto", ha ribadito Wanda Nara, che ha anche denunciato Icardi. "Quello che ha detto di Isabella non è vero. Mia figlia non ha dormito, piangeva dentro casa mia. I miei figli più grandi mi hanno chiesto il permesso di andare. Non gliel'ho mai proibito, e mia figlia racconta storie davvero scioccanti, ma la Procura della Repubblica ne è già a conoscenza. È successo l'incidente dell'ascensore, poi i gonfiabili, e ora questo. Alla fine, mia figlia non ha potuto fare merenda con lui. Alla compagna di Mauro è stato proibito di stare con le mie figlie, ed era al cancello della scuola. Tutte le mamme l'hanno vista e mi hanno scritto subito".

Wanda Nara e il divorzio da Icardi

Quando è stato chiesto a Wanda il suo parere dopo che Icardi l'ha definita gelosa e invidiosa, la Nara ha replicato: "Ho lasciato andare non solo tutta questa situazione, ma anche lui, perché ho deciso di separarmi. Quando ho deciso di separarmi, ho ricevuto un sacco di minacce sulle conseguenze che sto subendo a causa della decisione che ho preso. Quindi la prendo come si deve". E poi: "Sposa la China? Prima deve divorziare. Sarebbe stato fantastico se avesse firmato il divorzio e depositato qui, dove sarebbe stato pronto in tre giorni, non in Italia, dove si può divorziare solo in un anno e mezzo o due anni".

Wanda Nara e il trasferimento delle figlie

"La possibilità che Mauro porti le ragazze in Turchia è ancora incombente. Hai paura o sei sicura che non accadrà?", è stato infine chiesto a Wanda. "No, ne sono certa. Ho molta fiducia nella giustizia argentina, ed è per questo che ho deciso di venire qui, che è il mio Paese, e mi sento molto tranquilla", ha risposto la 38enne. "Questa questione mi sfugge, mi sembra un livello estremo di violenza, e non lo capisco da nessuna delle due parti. Pur conoscendo la compagna di Mauro, trovo strano che una donna possa sostenere un uomo in tutta questa follia ", ha concluso.