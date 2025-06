Wanda Nara litiga con la madre, Maxi Lopez fa dietrofront e si schiera con Icardi

Wanda Nara sta attraversando uno dei momenti più tesi della sua vita personale. Nel bel mezzo della battaglia legale con Mauro Icardi , è sorta una nuova faida: la madre Nora Colosimo ha preso le distanze dalla figlia perché contraria al modo in cui sta gestendo la sua separazione. Per anni la Colosimo è stata al fianco di Wanda, anche durante gli scandali mediatici più difficili da gestire. Una figura di grande supporto, che non ha esitato a seguire la figlia in giro per il mondo, nei suoi vari trasferimenti. Ora, però, tutto sembra cambiato.

Perché Wanda Nara ha litigato con la madre

È stata la giornalista Karina Iavícoli, nel programma argentino Infama, a rivelare i dettagli della rottura tra madre e figlia: "Nora non sarebbe d'accordo con il modo in cui Wanda sta gestendo le cose. Sostiene la separazione da Mauro, ma non le piace tutto quello che è successo negli ultimi mesi, sente che non sta facendo bene alla Nara". Non a caso da qualche tempo Nora non si prende più cura dei suoi nipoti: quando la Nara è via per lavoro sono sua sorella Zaira e suo padre Andres ad occuparsi di Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella. Nora è stata la prima a cercare di mediare tra Wanda e Mauro quando tutto è esploso. È sempre stata al loro fianco, anche sui social, ma nelle ultime settimane la sua voce si è affievolita, e questo ha sorpreso molti. Un allontanamento che sicuramente non ha lasciato indifferente Wanda, da sempre legata a sua madre.

Le ultime parole di Maxi Lopez su Mauro Icardi

Intanto, nella battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi, Maxi Lopez si è trovato più coinvolto che mai. Avendo avuto tre figli dalla soubrette, l'ex calciatore si è ritrovato a partecipare alle discussioni sull'affidamento dei ragazzi o addirittura a sostenere l'ex compagna nei momenti chiave della loro separazione. Al di là di questo, e nonostante sia sempre stato visto come un sostenitore di Wanda, ora Maxi ha deciso di appoggiare pubblicamente l'ex amico e collega. "Ho già detto a Wanda, l'ultima volta che sono stato in Argentina, che le bambine devono stare con il padre. Quello che non mi piace è che mettano sempre in mostra i miei figli. Ho passato molto tempo con loro, in altre occasioni, con i miei figli e con le bambine, eppure non lo pubblico", ha affermato a Mujeres Argentina.