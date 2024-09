Castelli Romani: torna l'Hippie Market nella nuova area dell'Humo, a Marino

Attesissimo, il 21 e 22 settembre dalle 11.30 alle 22.30, torna l’Hippie Market all’Humo, un nuovo incantevole spazio di 3.000 mq ai Castelli Romani sito in via dei Laghi km 4.0 a Marino in stile deserto messicano. Artisti itineranti, musicisti, abili giocolieri, operatori olistici, artigiani e designer da tutta Italia per un weekend di stupore e meraviglia. Sarà come iniziare un viaggio in calde terre lontane, rapiti da un incantesimo che per due giorni vi farà perdere in un sogno.