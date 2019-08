Enrico Ruggeri in due date romane

L’Alma Tour porta il cantautore nell’area verde che circonda Roma. Stasera Enrico Ruggeri si esibirà a Canale Monterano, in Piazza del Campo mentre domenica 25 agosto sarà a Labico in Piazza del Mercato. Il cantautore milanese è in viaggio dall’inizio dell’estate portando la sua musica nelle piazze, nelle arene e nei teatri d’Italia.

Lo scorso giugno Ruggeri si trovava sul palco del festival Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d'Autore per condurre l’edizione 2019 della manifestazione. Chi meglio di lui poteva trovarsi a dirigere l’evento, con alle spalle quarant’anni di carriera in cui dapprima con i Decibel per poi perseguire il suo percorso da solista, un arco di tempo di tempo in cui il vincitore di due Festival di Sanremo canalizza la propria urgenza creativa in una miriade di progetti musicali che si susseguono anno dopo anno sempre sull’onda del rock.

“Alma “, anima, è l’ultimo album di inediti di Ruggeri: un lavoro che lui stesso ha definito «uno dei progetti più importanti della mia vita». Il volto dell’artista compare nel disegno che impreziosisce la cover di Alma, tratti decisi e colori accesi ritraggono il volto di Ruggeri in un accostamento di toni caldi e freddi. Il disegno è stato realizzato da Dario Ballantini, pittore, imitatore e attore, da anni al fianco del cantante. Questi sono alcuni dei titoli di “Alma”: “Come lacrime nella pioggia”, “Il labirinto”, “Un pallone” (ft. Ermal Meta). A partire dal 16 novembre, Enrico Ruggeri condurrà “Una vita da cantare”, il nuovo programma di Rai1 dedicato al mondo del cantautorato italiano.