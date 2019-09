Jammin' 2109 all'Auditorium Parco della Musica

All'Auditorium Parco della Musica arriva la nuova edizione di Jammin' 2019: cinque serate a partire da domani, martedì 10 settembre, (gli altri appuntamenti sono venerdì 13, martedì 17, mercoledì18 e martedì 24 settembre) dedicate alla musica dei gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti.

“Questo è il nuovo mondo, restituito dai suoi più giovani artisti, in fase con le vibrazioni del nostro tempo, interpreti a-sincroni di una realtà sociale che ogni giorno di più appartiene loro e sempre meno alle generazioni precedenti, in una proiezione evolutiva che deve inevitabilmente esprimerne intenti e ideali”: queste le parole del direttore artistico Stefano Mastruzzi con le quali prenderà il via la XVII edizione della rassegna musicale promossa dal Saint Louis College of Music di Roma che è riuscita a promuovere i più diversi generi musicale con artisti a livello internazionale.

Ognuna delle cinque serate, guidate da Mastruzzi e da Francesca Gregori ha una tematica diversa, per racchiudere al meglio i racconti musicali dei vari artisti partecipanti: dalle sonorità soul mescolate all'elettronica di “Fairy Tales” al cantautorato con “Tales from the City”, passando per la nuova produzione discografica della Saint Luis, “ArtUro” e la contaminazione musicale di “Foolish night”, fino a “Jazz Tales” tra jazz e B-Bop.

Una grande occasione per i musicisti emergenti, che avranno la possibilità di esibirsi sull'importante palco dell'Auditorium, accompagnati in questa avventura da straordinari artisti affermati del calibro di Serena Brancale, Natalio Mangalavite e Vincenzo Presta.