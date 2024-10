Week end a Caracalla con l'Ottobrata Romana all'Alcazar Garden

In un clima gioioso, al grido di "se beve, se magna e se canta" il 5 e 6 ottobre dalle ore 11.30 alle 21.30 per la prima volta a Roma prende vita l’Ottobrata romana a Caracalla presso l’Alcazar Garden ad ingresso gratuito. L’oasi verde dietro le Terme di Caracalla sita in Viale Guido Baccelli, 71 diventa palcoscenico di un'esperienza immersiva travolgente per mantenere viva la fiamma della festa tradizionale.

Canti della tradizione popolare romana, successi musicali storici e moderni nati nella capitale, artisti di strada, performance, streetfood romano, vini naturali, market di artigianato e vintage per celebrare l’anima autentica di Roma. Un viaggio di ritorno per valorizzare le nostre radici culturali e immergersi nelle tradizioni e nei sapori autentici della cultura romana, rivivere la genuinità del mondo popolare, la suggestione del passato, e le atmosfere sonore di tempi ormai lontani e ricordati in bianco e nero. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate e trucca bimbi

IL MARKET

In entrambe le giornate sarà presente lo storico mercatino romano, custode di bellezza e di un pizzico di magia: l’ Hippie Market. Una grande varietà di creazioni tra artigianato, moda, gioielli, borse, abiti gipsy e boho-chic, lampade, candele, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno, piante, illustrazioni, cristalli, poster e molto altro.

STREETFOOD

Un viaggio gastronomico nella Capitale per rivivere l’allegria delle osterie attraverso specialità e piatti tipici romani in chiave streetfood ma anche proposte per vegetariani e vegani.

VINI NATURALI

Un'occasione unica anche per degustare Vini naturali selezionati dalla nota enoteca romana Spaccio Grosso e la cantina Nevi Antolini.

IL PROGRAMMA

In entrambe le giornate, artisti di strada itineranti: giocoleria, acrobatica, clown, bolle di sapone.

Sabato alle ore 16.00 a divertire bambini e adulti lo spettacolo comico e di magia con il CLOWN MONELLO

Alle ore 17.00 ASTRONZA con il suo cabaret astrologico, uno spettacolo unico che unisce l’astrologia e le sue previsioni al gioco e all’ironia, per trasportare il pubblico tra gli astri e raccontare le sfide che il cielo riserva, segno per segno.

Attesissimi alle 18.00 FILUCCIO E FATTACCI, propongono il vasto e a volte nascosto repertorio romanesco, fatto non soltanto dei classici e noti stornelli, ma anche di passagalli, serenate, saltarelli, scherzi, monologhi e sonetti musicati. Brani classici e famosi si alternano ad altri meno conosciuti ripescati con attenzione e passione negli archivi musicali. Non mancano i monologhi irriverenti e le canzoni umoristiche tratte dalla cosiddetta rivista e dall’avanspettacolo di inizio ‘900.

Indiscussi protagonisti della domenica alle ore 18.00 i ”GRA" (Grandi Romani Autori) che propongono uno spettacolo musicale che racchiude i più grandi successi musicali nati nella capitale per mano degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il repertorio comprende brani degli “storici” Venditti, Baglioni, Zero, De Gregori, passando per Britti, Barbarossa, Califano, fino ad arrivare ai più “moderni” Silvestri, Gazzè e Mannarino e senza trascurare la tradizione con le più “goliardiche” “tanto pe’ cantà” e “la società dei magnaccioni”.

AREA BIMBI

Laboratori artistici ed esperienziali che uniscono i valori del riciclo e la motricità fine dei bambini, in maniera creativa e divertente. I bambini potranno essere affidati agli educatori o partecipare al laboratorio in presenza dei genitori in base all'età, creando uno o due manufatti personali da poter portare a casa.

- Talismani, amuleti e altre magie autunnali. Riciclo creativo

Con l’arrivo dell’autunno una fetta di arancia diventa amuleto con un solo gesto!

I bambini potranno creare piccoli manufatti originali e unici da poter portare a casa scoprendo nuovi modi di riciclare oggetti di uso quotidiano.

- Per le mamme e i papà e tutti gli adulti di passaggio: sfida di Caviardage: (tecnica di elaborazione di poesie partendo da testi già scritti come dei fogli di giornale oppure pagine di libri).

- Angolo zen per i piccoli

Uno angolo dedicato ai più piccoli dove poter fare puzzle e costruzioni, e sfogliare qualche libro in tranquillità.