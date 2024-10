C'è il Mexican Halloween Village all'Humo di Marino

Nel cuore dei Castelli Romani nella splendida cornice dell’HUMO a Marino, in via dei Laghi Km 4, sarà allestito il Mexican Halloween Village. Un villaggio da brivido in cui divertirsi con tante attività per adulti e bambini. Il 31 ottobre (dalle 16.30 alle 22.00) e dal 1 al 3 novembre (dalle 11.30 alle 22.00) il pubblico può vivere un’esperienza immersiva unica ed emozionante. Un’atmosfera magica e colorata, un mix tra la tradizione anglosassone e la cultura messicana. Un’invasione di zucche, balle di fieno, altari fioriti degli antenati, candele, concerti, dj set, spettacoli di giocolieri, acrobati, funamboli, magia, bolle, laboratori per i più piccoli e cibo di strada. Per chi è cresciuto negli anni '90 a pane e cartoni animati domenica un ospite speciale: Sonia Ceriola, nota per la Posta di Sonia

Laboratori creativi, trucchi, animazione

Decorazione delle zucche con vari materiali

Magie e tempere: cosa esce dal pentolone della strega?

Workshop delle Corone di Catrina (per grandi e piccoli)

Laboratorio mosaico horror

Decorazione di biscotti con la ghiaccia

Angolo zen per i piccolissimi dove poter fare puzzle e costruzioni, e sfogliare qualche libro in tranquillità.+ Halloween edition: scatola del mais e dell'autunno per esperienze sensoriali e di travasi per i più piccoli.

Trucca zombie e calavera (per grandi e piccoli)

Ogni giorno dalle 12.30 alle 18.30 si alternano tanti spettacoli itineranti con artisti di strada: giocolieri, maghi, acrobati e funamboli che si trasformano in scheletri e scheletrini, zombie e fantasmi.

Area Streetfood

Sarà presentata l'eccellenza del cibo di strada, con un'accurata selezione di street chef, per celebrare i piatti più popolari italiani ed internazionali e una grande varietà di ricette anche vegane, vegetariane. Il range di sapori sarà caleidoscopico, annaffiato da birre e selezionati vini locali dei Castelli Romani. Dalle pietanze dai sapori ricchi e intensi della cucina etnica, agli hamburger gourmet, panini e cartocci di mare, pizza fritta ripiena, pollo fritto, polpette, tortellini da passeggio in brodo, zuppe, zeppoline, dolci in perfetto stile food porn per i più golosi. Dall’Abruzzo arrivano gli amatissimi Arrosticini di Pecora “tagliati a mano” e lo stracotto, dalle Marche le olive ascolane artigianali, dalla Puglia le pucce, dal Messico arrivano i Tacos e Churros, dalla cucina iberica la paella.

Hippie Market

Giovani designer, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati in tutta Italia. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda sostenibile, gioielli, borse, abiti gipsy e boho-chic, borse, candele, occhiali vintage, poster, illustrazioni, oggetti di arredamento e piante. Spazio anche alla tarologia e corner henné.

IL PROGRAMMA MUSICALE

1 Novembre ore 17.00 UKUS IN FABULA

Leader internazionali dell’Ukulele, vantano oltre 100 concerti in tutto il mondo, propongono un repertorio coinvolgente e condito da cabaret musicomico e divertente.

2 Novembre ore 17.00 Concerto rock’n’roll con la band WELCOME TO HILL VALLEY

Un viaggio che passa per Elvis, i Beach Boy, Beatles, Little Richard…tutto da ballare

3 Novembre dalle ore 16.00 CARTOON PARTY

Talk show con Sonia Ceriola nota per la POSTA DI SONIA, l'angolo in cui veniva letta la corrispondenza dei piccoli telespettatori dell'emittente Super 3. Potrai rivivere quei momenti. Sonia infatti leggerà le letterine nuove di ex-bambini cresciuti. Il tutto sarà accompagnato dalla musica live della band Team Rock’et, unico gruppo con LIS a seguito, con l'obiettivo di rendere la musica "udibile" per tutti. Il loro animo rock li porta a creare un connubio tra le note allegre delle sigle dei Cartoon e una forte energia accattivante tipica di una rock band.