Marino ospita vecchie glorie e attori: si gioca contro femminicidi e bullismo

Una iniziativa a sfondo sociale va in campo sabato 9 novembre alle ore 11 al "Fiore" di Marino , lo Stadio "Italia 90". Ci saranno campioni olimpici e vecchie glorie del calcio uniti in una squadra per affrontare una nazionala attori. Il motto della mattinata sarà "Il match del cuore-Uniti nel sociale" e i fondi che verranno raccolti dalle elargizioni volontarie saranno destinati alla casa famiglia Ain Karim contro la violenza di genere, i femminicidi, bullismo e cyberbullismo. L'evento nasce per iniziativa dell'Associazione Nico di Italo Lapenna. Tra i protagonisti della giornata Giuseppe Giannini, Bruno Giordano, Ubaldo Righetti, Massimo Piscedda, il plurimedagliato olimpico Vincenco Maenza, il grande ex spadista olimpico ed oggi commentatore tv Stefano Pantano, gli ex campioni di pugilato Loris Stecca, Pasquale Di Silvio e Nando Dolci. Tra gli attori e personaggi di spettacolo attesi Giorgio Pasotti, Luca Varone, Daniele Perrone, Francesco Cicchella, Lele Propizio, Saverio Vallone e Maurizio Mattioli. In panchina Giancarlo Oddi, bandiera della Lazio dello scudetto 1974. Scenderà in campo anche Marcello Cuicchi che è il creatore dell'evento per Associazione Nico.