Hippie Market ai Castelli Romani dal 25 al 27 aprile

Attesissimo, il 25, 26 e 27 aprile dalle 11.30 alle 21.000, torna l’Hippie Market all’Humo, un nuovo incantevole spazio di 4.000 mq ai Castelli Romani sito in via dei Laghi km 4.0 a Marino in stile deserto messicano. Tre giorni di libertà, colori e vibrazioni positive con artisti itineranti, abili giocolieri, artigiani e designer da tutta Italia per un weekend di stupore e meraviglia. Sarà come iniziare un viaggio in calde terre lontane, rapiti da un incantesimo che per tre giorni vi farà perdere in un sogno. Una truppa di giocolieri, personaggi improbabili, acrobati accompagneranno lo shopping tra 50 artigiani, vintage reseller e designer. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate e trucca bimbi. Laboratori artistici ed esperienziali che uniscono i valori del riciclo e la motricità fine dei bambini, in maniera creativa e divertente: