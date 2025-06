Ficus al Massimo saluta la stagione con un evento imperdibile: il 7 e 8 giugno, il mercatino più creativo e vibrante d’Italia torna a risplendere in una delle location più iconiche del mondo — il Garum Museo della Cucina, affacciato sullo spettacolare Circo Massimo in Via dei Cerchi 87.

Per l’ultima data della stagione, Ficus ti regala un weekend straordinario tra artigianato locale, design indipendente, piante rare, vintage ricercato, illustrazioni, vinili, libri rari e antichi il tutto circondato dalla magia senza tempo della città eterna. E sabato 7 giugno … la magia raddoppia, anche in notturna. Il Circo Massimo ci regalerà uno splendido Sottofondo Musicale – vieni a vivere un’intera giornata tra shopping, musica e vibrazioni uniche nel cuore della città eterna, e quando hai caldo o sei sopraffatto dalla bellezza puoi farti un drink in Terrazza vista Circo Massimo!

Il mercatino

Progetti innovativi e autentici nel campo del design, creazioni handmade, illustrazioni, poster, flower design, upcycling, fashion design, home decor, candele, incensi e profumatori aromaterapici bio&veg, ceramica, piante grasse rare e vinili. Una ricca selezione di capi vintage che celebrano la storia del design e della moda, in un’ottica di sostenibilità, celebrando il riuso. Soluzioni creative ed originali per la decorazione della casa come ad esempio lampade realizzate con oggetti del passato unici, speciali e spesso smarriti, pensate per restituire vita ai ricordi e corpo alle emozioni. Non è solo un'opportunità per acquistare oggetti unici, ma anche per vivere un'esperienza culturale ricca e affascinante. Girando nel Museo si può anche ammirare attrezzi da cucina dal ‘500 ai giorni nostri. Si tratta delle più svariate e curiose strumentazioni usate nel corso dei secoli per l’arte della panificazione, la pasticceria e la gelateria. Ad oggetti di uso quotidiano, come gli stampi barocchi per torte e biscotti- si alternano pezzi di design come le bellissime cucine a gas degli anni ’50. Salendo al piano superiore si possono ammirare estratti di testi antichi e articoli di riviste d’epoca dedicati all’arte culinaria e incastonati in eleganti vetrine, ricettari cinquecenteschi come quello del cuoco “segreto” di Papa Pio V e la prima ricetta del supplì del 1832.