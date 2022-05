Il primo scudetto del Napoli e tre libri sul ciclismo

Che tempi, quei tempi, quando giocava Maradona. Trentacinque anni fa, proprio in questi giorni, il Napoli conquistava il primo scudetto della sua storia, un premio meritato per una squadra fortissima e ricca di muscoli e fantasia, l’occasione soprattutto per la città e per la tifoseria azzurra di scatenare finalmente tutta la gioia e l’ironia tipica dei napoletani, come da striscione appeso nei pressi del cimitero di Poggioreale, che è diventato il titolo di questo bel libro. Le vicende di quella fantastica stagione sono ripercorse attraverso il doppio punto di vista di due protagonisti di quel campionato, Bruno Giordano e Salvatore Bagni. Si comincia dall'arrivo dei due nella squadra di Ottavio Bianchi, ciascuno con il suo carico di tristezza (è il caso del centravanti romano, che lasciava per la prima volta la sua amata Lazio, appena retrocessa in serie B) e di rivalsa (come per il centrocampista emiliano, che era stato sbolognato dall’Inter), per poi passare attraverso le fasi salienti della stagione, il loro rapporto con il grande Diego e con il tecnico bresciano (viene anche ricordato il clamoroso ammutinamento di un paio di anni dopo), la passione della città, l’importanza di dirigenti come Juliano e Allodi, il duello con la Juventus e l’Inter, l’attesa per il grande giorno dello scudetto, con il pareggio al San Paolo contro la Fiorentina. Retroscena, aneddoti, prodezze e lacrime, per una storia che è già leggenda. «Dopo il 10 maggio 1987 ci sono stati momenti belli e periodi negativi - scrive Bagni - ma l’amore tra noi calciatori di quella squadra mitica e la città di Napoli non si è mai affievolito. E’ per questo che Bruno e io la consideriamo ancora casa. Ancora famiglia».

CHE VI SIETE PERSI, il primo scudetto del Napoli raccontato da due protagonisti; di Salvatore Bagni e Bruno Giordano, Sperling & Kupfer editori, 230 pagine, 18,90 euro.