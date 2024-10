La guida per diventare influencer

Come diventare influencer? Come avere successo sui social? Come guadagnarci? Lo spiega in un libro in uscita Elisabetta Galimi, attrice, modella e conduttrice televisiva con la passione per il calcio. La sua è una guida per stare al passo con l’universo Meta e fare della propria passione una professione: “Instagram non è solo un social network: è una vetrina di opportunità che può trasformare una passione in una carriera. Per farlo, non esistono formule magiche, ma con dedizione, creatività e una strategia ben definita i risultati possono arrivare più velocemente di quanto immaginiamo. Elisabetta Galimi, influencer da oltre 1 milione di follower, si rivolge non solo agli aspiranti content creator, ma anche a professionisti che vogliono ampliare la propria presenza online, a imprenditori alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere il pubblico e ai semplici curiosi del mondo digitale, offrendo una guida concreta per: imparare a pianificare con attenzione le strategie; rispettare le leggi sulle sponsorizzazioni; creare contenuti di qualità e inclusivi; analizzare il pubblico e proteggere la sicurezza digitale. L’unico libro in Italia che approfondisce il Decreto Influencer, per mostrare chiaramente come adeguarsi alle nuove normative e sfruttarle a proprio vantaggio”. Il libro (224 pagine, 22€, edito da Sonda) è disponibile in libreria dal 1° novembre.