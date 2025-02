Da Federer a Sinner, i "trasformisti" del tennis

Così lontani, così vicini. I campioni sportivi, e i tennisti naturalmente non fanno eccezione, sono eroi inavvicinabili se pensiamo alle loro prestazioni, ai “colpi” che a noi non usciranno mai dalle nostre racchette, magari anche al loro conto in banca. Ma allo stesso tempo, essendo lo sport una azzeccata metafora della vita, il loro esempio può aiutarci, malgrado la distanza siderale che ci separa, ad affrontare meglio asperità e ostacoli che l’esistenza quotidianamente ci pone davanti, «a realizzare i propri desideri con passione, lealtà, impegno e sacrificio, a reagire in modo positivo davanti alle sconfitte», come scrivono in Match Point gli autori Andrea Novelli e Andrea Giudice, nell’introduzione del loro bel libro. Non il "solito" libro sul tennis, non una biografia, e non solo Sinner, ma anche Sinner, in un'analisi interessante dell'aspetto psicologico del tennista. Il tennis - definito uno sport “ad abilità aperta” - rappresenta l’eccellenza dell'abnegazione, essendo una disciplina che richiede (a qualunque livello, e anche i giocatori di club possono confermarlo) un notevole sforzo fisico ma anche e soprattutto mentale, perché «Il tennis è come giocare a scacchi correndo», scrisse David Foster Wallace, lo scrittore che fu un buon giocatore a livello amatoriale e che considerava le partite di Federer al pari di una “esperienza religiosa”.