E’ in libreria “Vivere senza Età – I Segreti dei Super Agers”, un saggio che esplora come estendere la longevità (diventare ("Super Agers") in modo naturale e consapevole, combinando le più recenti evidenze scientifiche, esperienze personali e riflessioni spirituali. L’autore, il prof. Leonardo Calò, medico con lunga esperienza clinica, condivide un percorso di ricerca e sperimentazione che parte dalla prevenzione delle malattie croniche e approda alla "salutogenesi", l'arte di “generare salute”, tramite alimentazione, stili di vita, attività fisica e cura dell’equilibrio interiore.

Nel libro, Calò porta il lettore a riscoprire la saggezza delle popolazioni più longeve al mondo e a integrare le più recenti scoperte su epigenetica, nutrigenomica e geni della longevità (come le sirtuine). L’approccio multidisciplinare mostra come cambiamenti quotidiani, dall’alimentazione ai ritmi sonno-veglia fino all’attività fisica e alle relazioni sociali, possano influire sull’aspettativa e sulla qualità di vita.

“Vivere senza Età – I Segreti dei Super Agers” offre una prospettiva innovativa e integrata sull’invecchiamento sano: un testo che coniuga ricerca scientifica, riflessione spirituale e consigli pratici per imparare a vivere in salute, con pienezza e consapevolezza. È un invito a ripensare alle nostre abitudini e a scoprire che la longevità non è soltanto questione di genetica, ma di scelte quotidiane, di alimentazione equilibrata e di uno sguardo amorevole verso noi stessi e verso la vita.

