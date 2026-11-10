Ronaldo, il campionissimo imperfetto

La velocità, il dribbling, il tiro, le finte. Ma anche la tremolante discesa dalle scalette dell’aereo che lo aveva riportato in Brasile dopo la finale mondiale del 1998, e le agghiaccianti immagini in diretta del ginocchio esploso dopo un tentativo di doppio passo, appena al 6’ della finale di Coppa Italia tra la Lazio e la sua Inter. Ecco, se parliamo di Ronaldo Luis Nazario de Lima, il Fenomeno, il “vero” Ronaldo, vengono in mente le clamorose caratteristiche tecniche che lo rendono il campione più forte della sua generazione, due volte Pallone d’Oro, ma anche la sua umanissima imperfezione, i tanti problemi fisici che ne hanno limitato la pur straordinaria carriera.

Il mito del bomber di Itaguaì, alla periferia di Rio de Janeiro resta inalterato a distanza di tanti anni dal ritiro e i suoi video - dal dribbling quasi irridente a Marchegiani nella finale di Coppa Uefa alla doppietta alla Germania nella finale mondiale del 2002 - sono ancora tra i più visti sul web. E così, dopo averci deliziato parlandoci di Roberto Baggio, Stefano Piri ha voluto raccontare un’altra leggenda del calcio moderno, dagli inizi clamorosi in Brasile all’approdo in Europa, prima in Olanda al PSV (dove segnò 42 reti in 46 partite) poi al Barcellona, all’Inter, al Real Madrid, al Milan per chiudere infine malinconicamente nel suo Paese, al Corinthians, senza tralasciare le avventure extra calcistiche, dai quattro matrimoni ai tanti figli sparsi qua e là, fino alle non sempre felici acquisizioni di club (Fort Lauderdale, Valladolid, Cruzeiro).

Un ponte tra Novecento e Duemila, tra “l’umanesimo calcistico di ieri e l’era degli atleti-macchina di oggi”; ma pure il “primo campione con una vita virtuale significativa quanto quella reale”, visto il successo che ha saputo regalare ai videogiochi del suo tempo. Un campione con un infantile sorriso tra i denti che ha saputo sfidare le grandi rivalità del calcio, indossando come detto le maglie sia di Inter sia Milan, sia di Barcellona sia di Real, attraversando “sogni e tradimenti del cambio di millennio, diventandone un emblema”.

RONALDO, la fine del mondo; di Stefano Piri, edizioni 66THAND2ND, 196 pagine, 19 euro.