Quaranta vasche per allenarsi alla rinascita

Ritorno all'acqua, come ritorno in una bolla amniotica in cui si cresce, per poi nascere o rinascere. E Cecilia si immerge. Nuotare è la terapia consigliata dai medici alla donna, colpita duramente dal Covid e uscita malconcia, con la mancanza d'aria che è un ricordo che immobilizza e con i polmoni che hanno bisogno di allenarsi al respiro, come un neonato che impara a respirare fuori dell'acqua e sa come non farlo sott'acqua, l'innata consapevolezza. Nuotando Cecilia cerca salvezza e trova se stessa.

Immersione, inspira, trattieni, sputa aria e bolle e di nuovo inspira e di nuovo giù... Stile libero, rana, dorso, avanti e indietro per quaranta vasca, come una strategia medicamentosa. L'acqua avvolge, è un abbraccio, riconduce alle origini del sé. Le bracciate, la fatica, l'aria che va e che torna sono operazioni di rinascita, perché essersi salvata non basta, Cecilia deve ricominciare a vivere, oltre gli strascichi. Il ritorno al liquido che protegge e cura diventa un limbo in cui non pensare è impossibile, nel rumore ovattato e monotono di un abisso che riemerge e porta a galla ricordi, paure, desideri piccolissimi episodi e svolte decisive. Il mondo di Cecilia è un bagaglio da disfare, ogni bracciata riattiva il ricordo di un passaggio della sua vita. Nuotare non è più solo un esercizio fisico riabilitativo, è molto di più, è un'immersione dentro di sé: le tate dell’infanzia, gli amori, la maternità, gli attacchi di panico, il corpo che cambia, la malattia, la perdita, il desiderio di salvarsi e di salvare. Corpo e mente nuotano insieme, alternando profondità e leggerezza, ironia e commozione.

"Quaranta vasche" è il romanzo d'esordio (in libreria dal 20 novembre) di Anna Scardovelli, milanese, sociologa di formazione, con un diploma in scrittura teatrale alla Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi”. Una storia autobiografica, intima, di fragilità e paura. L'attività fisica medica il corpo e l'anima. Ancora una volta la prova di come lo sport salvi la vita. Se sei a terra devi ripartire dal fisico, è una regola e se la segui e rispetti funziona. Qui l'acqua diventa metafora di rinascita, come il liquido in cui ci formiamo e che ci partorisce. In "Quaranta vasche" di Scardovelli c'è l'andare verso: l'uscita, l'aria, la rinascita.

QUARANTA VASCHE, Anna Scardovelli; CN editore. Pagine 168. Euro: 18,00