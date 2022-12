"Il cane di Tara di Uomini e Donne ha sfigurato mia figlia": la denuncia shock di Chiara Camerra

Tara Gabrieletto, una delle più note corteggiatrici di Uomini e Donne sposata fino a qualche tempo con l'ex tronista Cristian Gallella, al centro delle cronache per uno spiacevole episodio. A portarlo a galla il Corriere della Sera: due anni fa il pitbull dell'ex protagonista del programma cult di Maria De Filippi ha sfigurato il volto della figlia di Chiara Camerra , di professione influencer. Il fatto risale al 2020: Tara e Chiara erano amiche per la pelle, si erano regalate addirittura lo stesso tatuaggio, ma dopo quanto accaduto il loro rapporto si è spezzato, non si rivolgono più la parola e ora si danno battaglia in tribunale.

Il pibull di Tara Gabrieletto di Uomini e Donne ha azzannato una bambina

Come raccontato da Chiara Camerra, sua figlia all'epoca aveva solo un anno. Si era recata a casa di Tara Gabrieletto per una grigliata prenatalizia. Chiara aveva dato il biberon alla sua bambina quando si è girata per prendere una tazzina, ha sentito un ringhio e si è rigirata allarmata vedendo qualcosa di agghiacciante. "Il cane aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo di qua e di là come una bambola di pezza. Se non fossi intervenuta l'avrebbe uccisa", ha raccontato la donna.

La figlia di Chiara Camerra è stata operata dopo l'aggressione del cane

La figlia di Chiara Camerra è stata subito ricoverata in ospedale, nel reparto di terapia intensiva. Successivamente è stata sottoposta ad un intervento combinato tra chirurghi maxillo-facciali, plastici ed oculisti. La piccola aveva ferite, che oggi sono cicatrici, su tutto il volto. La Camerra ha rivelato di aver parlato solo ora della faccenda perché inizialmente Tara di Uomini e Donne le aveva chiesto di tacere, per non rovinare la sua immagine sui social network. Dopo aver detto addio alla tv (ha partecipato pure a Temptation Island e con Gallella ha fatto delle incursioni all'Isola dei Famosi), la Gabrieletto si è infatti reinventata come influencer e si è iscritta a un corso di toelettatura per cani e gatti.

Lo scontro in tribunale tra Tara Gabrieletto e Chiara Camerra

L'avvocato di Chiara Camerra ha spiegato: "Quando è venuta da me i termini per la causa penale erano scaduti e così abbiamo potuto procedere solo in via stragiudiziale nei confronti dell'assicurazione, essendo il cane coperto da una polizza. Diciamo che è andata bene, 310mila euro è un buon risarcimento, riguarda il danno alla bambina, morale e permanente, che è stato riconosciuto al 30%. Ma la causa non è ancora chiusa e ora ci saranno tutte le parti da risarcire, cioè i parenti della mia cliente che hanno avuto anche loro dei danni essendo la nipotina convivente". Chiara in più vuole l'abbattimento del pitbull: "È una questione di giustizia nei confronti della mia bambina".