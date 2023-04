Beyoncè, un allenamento super per tenersi in forma

HOUSTON (Stati Uniti) - A 41 anni e dopo 3 figli, Beyoncé continua ad essere spettacolare come sempre. La cantante statunitense segue una dieta rigida e un programma di lavoro dettagliato per essere sempre al top della forma. Il suo personal trainer Marco Borges rivela alcuni degli esercizi che Beyoncé esegue per mantenere il suo corpo tonico: la cantante ha un corpo di tipo endomorfo, ovvero ha una percentuale di grasso corporeo più alta. Ma riesce ad avere una forma perfetta grazie a un lavoro specifico.