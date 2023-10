Ghali, Amoroso, Rkomi e Irama a lezione dal guru Sadhguru

L'arrivo di Sadhguru in Italia ha lasciato il segno. Uno dei guru indiani contemporanei più apprezzati, soprattutto in Occidente, e molto seguito sui social network con all'attivo oltre 11 milioni di follower. Sadhguru è amato anche ad Hollywood, dove è stato avvicinato da personalità del calibro di Will Smith e Matthew McCouneghey. Dopo aver fatto sold out all’Allianz Cloud Arena di Milano con più di 4mila persone paganti (con biglietti fino a 900 euro), il mistico indiano si è concesso un incontro ristretto con alcuni artisti musicali italiani tra cui Ghali, Alessandra Amoroso, Irama, Rkomi, Mace, Roshelle, Venerus e Joan Thiele.