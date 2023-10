Lo sport e i massaggi shiatsu: come si eseguono e quali benefici possono portare

Il mondo dello sport e dello shiatsu insieme per migliorare la prestazione degli atleti e il loro recupero fisico. Questo l’obiettivo alla base della settimana delle shiatsu, la manifestazione a carattere nazionale organizzata da FISieo, nata per discutere insieme, approfondire e migliorare il mondo dello shiatsu in Italia. Al centro il rapporto che lega questi due ambiti, come la pratica dello shiatsu possa inserirsi nel percorso sportivo degli atleti e quali sono le potenzialità inespresse di questo dialogo. "Lo shiatsu può aiutare tanto lo sportivo, che sia agonista o non", spiega il presidente di FISieo Andrea Mascaro. “Tantissimi operatori hanno ormai da anni esperienze di collaborazioni con diverse realtà sportive, questo perché tra le due discipline c’è un rapporto di sinergia: lo sport è una metafora di vita, e come la vita bisogna spesso trovare il giusto metodo di adattarsi. Lo shiatsu lavora sull’adattamento allo stress, promuovendo il recupero e il sostegno”. Tutto questo si è concretizzato nella serie di eventi in tutta Italia della settimana dello shiatsu, a cui hanno preso parte non solo gli addetti ai lavori del settore, ma anche realtà sportive interessate a sviluppare un rapporto di sinergia e coesione. “C’è stata una risposta molto grande da parte degli operatori, che hanno voglia di avere più possibilità di apprendimento su come combinare shiatsu e sport e di tanti interessati”, spiega Luciana Semeraro, operatrice e insegnante Shiatsu della FISieo. “Abbiamo poi riscontrato anche un forte interesse da parte del mondo sportivo in molti eventi” continua Semeraro. “L’obiettivo è come conciliare queste due realtà e come rendere possibile un dialogo nel prossimo futuro, in vista di due grandi eventi sportivi che vedranno il nostro paese come protagonista assoluto: i giochi del Mediterraneo e le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026”. Un rapporto dunque, destinato a consolidarsi sempre di più.