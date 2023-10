Sesso: le zone erogene preferite dalle donne (da conoscere assolutamente)

Le zone erogene sono quelle aree del corpo altamente sensibili che, quando vengono opportunamente stimolate con baci e carezze della giusta pressione, possono portare all’eccitazione e anche all’ orgasmo . Alcune zone, come quelle direttamente legate ai genitali, sono abbastanza scontate; altre, invece, non lo sono per niente. Ognuno ha le sue preferite, così come preferito è il metodo per stimolarle in modo che regalino vere e proprie esplosioni di piacere. Gleeden, il sito leader in Europa per gli incontri extraconiugali con oltre 11 milioni di utenti attivi e oltre due milioni in Italia, ha voluto scoprire quali sono le parti del corpo che più fanno urlare di piacere le donne italiane.

Quali sono le zone erogene preferite dalle donne

Attraverso un sondaggio che ha raccolto il parere di circa 4000 iscritti, il sito leader in Europa per gli incontri extraconiugali ha svelato quali sono le zone del corpo che, nella pratica ma anche nell’immaginario, sono fonte di piacere sotto le lenzuola. Dai risultati è emerso che il seno - e in particolare i capezzoli - è la zona la cui stimolazione accende maggiormente il desiderio per le donne italiane. Segue ovviamente il clitoride, e solo al quarto posto troviamo i genitali esterni. Pure l’interno coscia, le orecchie, e il collo sono zone che se stimolate con il giusto ardore, pressione e passione promettono scintille di piacere. Nella classifica femminile non potevano mancare collo, nuca e bocca, ovvero tutte le aree coinvolte nei baci più passionali. Solo al nono posto, il lato B - e in particolare l’area dell’ano - poiché i glutei sono ancora più in basso nella classifica, contrariamente a quello che va predicando l’erotismo più prosaico.

Le altre zone erogene preferite dalle donne

Quello che invece la classifica porta alla luce, sono tutta una serie di aree del corpo “insospettabili” che possono contribuire allo stato di eccitazione ma che non sempre vengono coinvolte durante il rapporto: l’ombelico, ad esempio, oppure l’incavo delle ginocchia. E ancora la schiena, i piedi, i capelli, le mani e perfino le ascelle nascondono tesori estatici che aspettano solo di essere scoperti.

La classifica delle zone erogene preferite dalle donne

1. Capezzoli

2. Clitoride

3. Seno

4. Grandi / Piccole Labbra

5. Interno coscia

6. Orecchie

7. Collo / Nuca

8. Bocca / Labbra

9. Ano

10. Ombelico

11. Pube

12. Glutei

13. Punto G

14. Cuoio capelluto

15. Dietro le ginocchia

16. Schiena

17. Piedi

18. Mani / Dita

19. Ascelle

20. Altro

Che cos'è Gleeden e a cosa serve

Fondato nel dicembre 2009, Gleeden.com è il pioniere e il punto di riferimento degli incontri extraconiugali in Italia e in Europa. Una piattaforma sicura e anonima dove le persone sposate (o in coppia) possono fare nuovi incontri senza mentire sul proprio status sentimentale. Oggi è una community di oltre 11 milioni di iscritti nel mondo.