Il consiglio di Eva Longoria per avere un orgasmo più intenso

Eva Longoria e il sesso. Negli ultimi anni l'attrice lanciata dalla serie tv cult Desperate Housewives ne ha parlato pubblicamente in diverse interviste, fornendo anche alcuni consigli per avere orgasmi più intensi. "Il sesso è iniziato a piacermi davvero quando ho cominciato a masturbarmi e cioè intorno ai 26 anni - ha raccontato la 48enne - Prima di allora non mi piaceva molto fare sesso. Ho comprato il mio primo vibratore qualche anno fa, è stato davvero un peccato non averlo scoperto prima!". Un acquisto che ha decisamente stravolto la vita della Longoria: "Adesso regalo vibratori Rabbit a tutte le mie amiche. Gridano quando lo scartano, il miglior regalo che posso far loro è un orgasmo".