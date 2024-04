Zaccagni, Chiara Nasti incinta e più sexy che mai: "Ecco il mio segreto"

Chiara Nasti aspetta la seconda figlia da Mattia Zaccagni e col pancione è più bella e sensuale che mai. "È vero che sono super seguite, ma bisogna essere obiettivi: ad arrivarci a 7 mesi di gravidanza così, metterei la firma! Io sembravo una balena. E chiunque voglia negarlo, mente! Stai una bomba!", ha fatto notare una follower su Instagram. Prontamente è intervenuta la napoletana, che ha svelato il segreto della sua forma fisica perfetta anche in dolce attesa.

Chiara Nasti incinta svela il suo segreto di bellezza

"Si però c'è da dire che ci vuole una forza di volontà incredibile, a volte mi stupisco di me stessa. Mangio sano, mi alleno anche quando vorrei sfondarmi di cibo, resisto (soffrendo). - ci ha tenuto a precisare Chiara Nasti - Bisogna fare così se vuoi fare una buona riuscita in gravidanza, nessuno ti regala niente. Non è fortuna, è forza di volontà".