Inter campione, arrivano i gioielli dedicati

MILANO - In occasione della vittoria del ventesimo scudetto e della conseguente seconda stella, Nove25 celebra l’Inter con tre gioielli esclusivi e in limited edition. Inediti campioni delle collezioni I M 2STARS presentate da Inter per l’occasione. L’anello celebrativo, in pieno heritage sportivo, è caratterizzato da logo, anno della vittoria, scudetto e le due mitiche stelle raggiunte dalla squadra nerazzurra. Lo chevalier in oro 18kt è una speciale dedica del brand. Il gioiello più prezioso per un traguardo unico. Infine, con gli stemmi che omaggiano questo evento memorabile, veri protagonisti ed icone della capsule, il pendente in argento che richiama le medaglie delle più grandi vittorie. Una Limited Edition che si aggiunge alla consolidata collezione Inter X Nove25 che rappresenta la passione per l’innovazione e il design, la creatività di Milano. L’anello celebrativo e il pendente sono disponibili negli store Nove25 e Inter, e online su nove25.net e inter.it. Lo chevalier in oro 18kt è disponibile solo online su nove25.net, in tiratura limitata di 100 pezzi, nella sezione INTER x NOVE25.