La migliore città per pensionati è spagnola: sole, spiagge e bella vita

È spagnola la migliore città dove vivere da pensionati: a farlo sapere un'indagine condotta dal sito economico Live and Invest Overseas. Il magazine, specializzato in consulenza economica per chi vuole investire nel settore immobiliare, andare in pensione o avviare un'attività all'estero, ha stilato una lista dei cinque posti migliori al mondo per godersi la pensione. Questa classifica è stata realizzata tenendo conto di diversi fattori quali la sicurezza, la qualità, il costo della vita e le strutture per ottenere la residenza. Chi c'è al primo posto? Valencia, nella parte orientale della Spagna, nella zona centrale della Comunità Valenciana, sulle rive del mar Mediterraneo.