Matrimonio Dybala: Tini Stoessel (ex di De Paul) dà scandalo col suo vestito hot

Tra i trecento invitati al matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, celebrato il 20 luglio in Argentina, non è passata inosservata Tini Stoessel. La cantante e attrice, nota in Italia per la serie tv Violetta, ha lasciato il segno con un look piuttosto audace. Un abito nero, lungo e trasparente, con tanga in bella vista. Si tratta di una creazione dello stilista australiano Dion Lee. Il costo? 1380 dollari, oltre 1200 euro. Tini ha abbinato al vestito dei guanti neri e collana e bracciali di perle. Capelli cortissimi per via di un nuovo progetto in Spagna. "Appena terminate le riprese sono corsa a Buenos Aires, io e Oriana siamo amiche da bambine", ha raccontato la Stoessel.