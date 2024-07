Chiara Nasti torna a casa con la figlia dopo il parto e scoppia il caos

Nuove critiche per Chiara Nasti dopo la nascita di Dea, la figlia avuta da Mattia Zaccagni . Dopo la piega perfetta in sala parto questa volta gli utenti hanno storto il naso per il modo in cui l'influencer è rientrata a casa. In un video condiviso dalla stessa Nasti, si vede la moglie di Zaccagni che torna nel suo appartamento con un look impeccabile e in splendida forma. Vestitino total white, borsa Chanel (dal valore di oltre 2mila euro) e tacchi a spillo rosa. Il soggiorno è addobbato a festa, nei colori del rosa. "Finalmente sono a casa, che sogno sto vivendo", ha scritto la Nasti già mamma di Thiago, che a novembre compirà due anni.

Critiche a Chiara Nasti per il video post parto

"Ma cosa volete far credere con questi video? Uno ha le morse all'utero (è una cosa fisiologicamente, che hanno TUTTE) e utilizza quei super tacchi!? Smettetela di mostrare le ca***te, il vostro mondo idilliaco…perché non è così!!! Poi tolgono internet e inizia il mondo della depressione e della solitudine!!! Prendete esempio da Federica Pellegrini: vera, bella e umile", ha scritto un utente riferendosi all'ex nuoatrice che dopo l'arrivo della figlia Matilde non ha nascosto di aver dovuto fare i conti con una crisi post gravidanza. "Noi donne normali dopo il cesareo non usciamo dall'ospedale con i capelli perfetti, tacchi e borsetta.... è tutto così finto e costruito", ha sottolineato una follower, tra le critiche. Qualcuno ha provato a difendere Chiara Nasti: "Iconica, due giorni dopo il cesareo sta meglio noi"; "Uno schiaffo morale a tutte! È la dimostrazione che anche dopo un cesareo, se si vuole, ci si rimette subito in sesto!".

La replica di Chiara Nasti alle ultime polemiche

Per ora Chiara Nasti non ha risposto alle ultime polemiche. In passato ha però ribadito più volte l'importanza di prendersi cura di se stessa sia durante la gravidanza che dopo il parto.