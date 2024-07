Quando non bisogna usare il cellulare secondo Bill Gates

Bill Gates , fondatore di Microsoft e una delle figure più influenti al mondo, ha offerto una prospettiva interessante sull'uso del cellulare nella vita di tutti i giorni. Secondo Gates, uno dei momenti chiave in cui dovremmo astenerci dall’usare il cellulare è durante i pasti in famiglia (o con gli amici).

Perché non bisogna usare il cellulare durante i pasti secondo Bill Gats

A detta di Bill Gates questi momenti sono cruciali per favorire la comunicazione e rafforzare i legami, qualcosa che l’uso del cellulare può interrompere in modo significativo. Gates è da sempre un forte sostenitore della riduzione delle distrazioni tecnologiche per migliorare la concentrazione e l’efficienza. Da giovane ha preso decisioni consapevoli per ridurre al minimo le interruzioni, come non ascoltare musica o guardare la televisione mentre lavorava ai suoi progetti.