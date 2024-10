Kate Middleton torna in pubblico: il messaggio nascosto negli orecchini a foglia

Per la sua ultima uscita post-chemio, Kate Middleton ha indossato degli orecchini a foglia con un messaggio nascosto. Per la visita a Southport con il marito William , la Principessa ha indossato un lungo cappotto marrone con un abito a pois bianco e marrone con colletto a fiocco e dei graziosi pendenti. Una scelta che non è casuale ma è carica di significato e si collega al periodo buio che ha vissuto la 42enne.

Gli orecchini di Kate Middleton a forma di felce

La felce rappresenta nuova vita, resilienza e resistenza. Non è la prima volta che Kate Middleton usa questa pianta per condividere un messaggio di speranza. La felce era anche un motivo ricorrente nel video in cui annunciava la fine del suo trattamento di chemioterapia. Del brand Catherine Zoraida Gold Fern Kate aveva già sfoggiato questi orecchini nel 2023, in occasione di un picnic con i figli al Chelsea Flower Show.