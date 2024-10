Kate Middleton e quelle cose che non può più fare (Meghan invece sì)

Kate Middleton è costretta a rispettare un rigido protocollo per poter portare avanti tutte le tradizioni della monarchia britannica, a differenza della cognata Meghan Markle , che ha abbandonato queste regole nel 2020, quando ha lasciato Londra con il Principe Harry. La moglie del Principe William , futuro Re del Regno Unito, è un pilastro essenziale della royal family ed un esempio di eleganza. Pertanto Kate deve seguire diverse "dritte", alcune delle quali non solo influenzano il suo ruolo ma anche la sua immagine pubblica e il modo in cui interagisce con la società.

Le cose che non può più fare Kate Middleton

In quanto moglie dell'erede al trono e futura Regina, Kate Middleton non può scattare selfie, per mantenere la serietà e il rispetto sui suoi doveri reali. Attenzione poi ai regali che riceve perché a riguardo c'è un protocollo specifico da seguire. La Principessa deve inoltre rispettare un dress code: smalti dai colori neutri e discreti e abiti e gonne lunghe fino al ginocchio. Obbligatori anche i collant: mai a gambe nude. Lady Middleton non può neppure fare autografi onde evitare che la sua firma venga usata in modo inappropriato. La 42enne è costretta a non mostrare segni di affetto in pubblico, come baci e abbracci, e deve seguire una dieta sana ed equilibrata con consumo ridotto di carboidrati. Infine non può votare né partecipare attivamente alla politica.