Morata, Alice Campello mostra la nuova casa in Turchia con vista mozzafiato sulla città  

La casa di Morata e Alice Campello in Turchia

Una nuova vita in Turchia per dopo la riconciliazione . "Qui siamo rilassati, come famiglia, facciamo molte passeggiate... Possiamo vivere una vita molto più normale e, in questa fase della nostra vita, ci fa bene", ha dichiarato di recente l'imprenditrice e influencer alla rivista Hola!. Ha anche spiegato com'è la sua: "La casa è perfetta perchépossiamo uscire a fare passeggiate con i bambini, andiamo a fare colazione con loro la mattina, li portiamo a scuola. Ho organizzato tutto molto bene in modo che i bambini frequentino una scuola lì vicino", ha detto la trentenne, felicissima di questa nuova sistemazione. Ora Alice ha mostrato le prime immagini di questa casa. Più in particolare, il suocon vista mozzafiato sulla città.

È una casa spaziosa quella in cui Morata e Alice vivono con la loro famiglia in Turchia. Come abbiamo visto attraverso le storie Instagram della Campello, e nonostante ci siano ancora molti dettagli da sistemare e decorare, il soggiorno è la parte della casa in cui la coppia trascorre più tempo insieme ai quattro figli. Questa stanza è caratterizzata dallo stile nordico ed è dominata da un grande divano XXL, per il comfort di tutti i membri della famiglia. Ciò che lo rende davvero speciale è il suo colore bianco, che si abbina perfettamente al resto dell'arredamento. Degno di nota è anche il tavolo effetto marmo che si abbina al divano e si trova proprio di fronte al televisore. Anche i tappeti svolgono un ruolo essenziale nell'arredamento, aggiungendo un tocco di calore. Ma l'attrattiva maggiore della stanza è la vista mozzafiato sulla città, messa ben in risalto dal breve filmato di Alice.