Chi è Phoebe, la giovane figlia di Bill Gates che sta facendo impazzire gli Stati Uniti  

Phoebe è la figlia di Bill Gates e Melinda. E nell'ultimo periodo, soprattutto negli Stati Uniti, si sta facendo largo sui media. Prima con la creazione del podcast The Burnouts e poi con il lancio della start up Phia , una piattaforma di moda sostenibile. Entrambi progetti fondati e portati avanti con l'amica Sophia Kianni, sua compagna di stanza al college. Ma Phoebe scrive anche importanti editoriali politici su Vogue, determinata più che mai ad uscire dall'ombra del padre miliardario . Nonostante sia nata in una famiglia straordinariamente ricca e influente, Phoebe non si accontenta di cavalcare l'onda dell'impero tecnologico di Bill. Ha trovato la sua strada, prima come studentessa di biologia umana, poi come figura emergente nella moda e nella cultura digitale. Con arguzia, consapevolezza di sé e una crescente popolarità, sta lanciando un nuovo tipo di eredità: non solo costruita su fortune miliardarie, ma con la missione di far sì che quella fortuna conti. In un mondo in cui l'etichetta di "figlia di" spesso si accompagna a cinismo e pregiudizi, Phoebe sostiene che può anche portare responsabilità e ad un impatto concreto.

Chi è Phoebe Gates, la figlia di Bill Gates

Phoebe Adele Gates, la terzogenita di Bill Gates, è nata il 14 settembre 2002. Phoebe si è laureata in Scienze biologiche alla Stanford University nel giugno 2024 ed ha svolto uno stage presso British Vogue. Condivide con il padre la passione per la lettura: John Green è uno dei loro scrittori preferiti. Durante il liceo, ha trascorso la maggior parte delle sue estati in Ruanda. È estremamente competitiva, come la maggior parte della sua famiglia, e, come suo padre, è affetta da ADHD, un disturbo neuropsichico che colpisce bambini, adolescenti e adulti, caratterizzato da disattenzione, iperattività e impulsività. È stata cresciuta, come suo fratello e sua sorella maggiori, per impegnarsi nella filantropia piuttosto che in Microsoft (suo padre si è ritirato dall'azienda quando aveva 6 anni per concentrarsi sulla Fondazione Gates). Phoebe è una grande appassionata di moda. Per quanto riguarda la sua vita privata, la giovane Gates attualmente frequenta Arthur Donald, il nipote di Paul McCartney.

Gli altri figli di Bill Gates e l'eredità

Oltre a Phoebe, Bill Gates ha avuto dall'ex moglie Melinda anche Jennifer e Rory. La primogenita è un medico e una cavallerizza professionista di salto a ostacoli che gareggia da anni. Ha sposato il suo collega amazzone Nayel Nassar: dalla loro unione sono nate Leila, nel 2023, e Mia, nel 2024. Il secondogenito dei Gates è laureato all'Università di Chicago nel giugno 2022, conseguendo una doppia specializzazione e un master in quattro anni. Attualmente sta conseguendo un dottorato di ricerca presso l'Institute of World Politics ed è analista per la Commissione per la Guerra in Afghanistan, come riportato su LinkedIn. Di recente Bill Gates ha rivelato che lascerà ai suoi tre figli solo l'1% del suo patrimonio: l'imprenditore e informatico vuole che i ragazzi raggiungano il proprio successo da soli, piuttosto che ereditare semplicemente la ricchezza del padre. E Phoebe, così come Jennifer e Rory, sembrano appoggiare in pieno questa decisione.