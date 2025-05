Come sembrare più giovani: un uomo di 65 anni che ne dimostra 40 svela tutto

Wayne Leal ha 65 anni , ma la maggior parte delle persone "da per scontato che mio figlio maggiore sia mio fratello" e pensa sempre che abbia "poco più di 40 anni" quando lo incontra per la prima volta. Qual è il suo segreto per sembrare più giovane ? In termini di dieta, Wayne ha rivelato che "tre mesi di digiuno intermittente" hanno funzionato per lui e ha caldamente consigliato a tutti di fare lo stesso. "Non ci sono piani nutrizionali, restrizioni o stress da dieta. Ti insegnerà ad autodisciplinare il tuo apporto alimentare", ha spiegato. Il cibo e le bevande che consumiamo possono avere un impatto notevole sul nostro aspetto e alcuni andrebbero evitati a tutti i costi. Wayne ha esortato le persone a stare alla larga dalla "maggior parte delle bevande energetiche" e ha assicurato che si tratta di bevande che lui "non ha mai bevuto". "Tendo ad evitarle", ha affermato e per quanto riguarda il cibo, bisognerebbe evitare anche "gli hot dog e i fast food. Quando si legge l'elenco degli ingredienti che compongono alcuni dei loro alimenti, sembra più un articolo scientifico che una ricetta", ha ammesso.

Il trucco per sembrare più giovani

Parlando della sua routine quotidiana, il 65enne ha condiviso un insolito trucco che mette in pratica ogni mattina per sembrare più giovane: "Mi lavo i denti con le spalle al muro. Mi ricorda di stare a testa alta con un atteggiamento positivo verso la vita e me stesso. La postura è il più grande rivelatore dell'età". Fare esercizio fisico regolarmente può aiutare notevolmente le persone ad avere un aspetto più giovane e Wayne ha consigliato di fare "squat ogni giorno" e ha detto che è "un ottimo modo per sviluppare forza e potenza". "Ti aiuta a bruciare più calorie, a prevenire gli infortuni, a rafforzare il core, a migliorare l'equilibrio e a raddrizzare la schiena", ha aggiunto. Per Wayne sono fondamentali anche l'abbigliamento e le amicizie intergenerazionali.

Lo yoga aiuta a restare più giovani

Wayne Leal è inoltre un grande fan dello yoga, che consiglia di integrare alle normali sessioni di palestra per circa venti minuti. "Gli uomini hanno questa fissazione che lo yoga sia per le donne - ha chiarito - Ma non sanno che è stato originariamente creato dagli uomini per gli uomini. Se conoscessero la vera disciplina, la concentrazione e la forza necessarie per eseguire queste particolari posizioni, capirebbero che c'è molto di più da ottenere che riuscire a contorcersi come un pretzel".