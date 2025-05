Ha quasi 60 anni ma ne dimostra 20 e il figlio non riesce a trovare una fidanzata  

Con una pelle luminosa, un corpo super tonico e nemmeno una ruga in volto, la cinese Liu Yelin ha stupito milioni di persone con il suo aspetto incredibilmente giovanile. Da quando il Daily Mail ha pubblicato le sue immagini, che si sono diffuse a macchia d'olio sul web, tutti si sono posti la stessa domanda: qual è il suo segreto? La risposta è semplice: esercizio fisico intenso e costante. La donna pratica attività fisica da 30 anni. Non solo allenamento con i pesi ma anche tanto nuoto che ha innumerevoli benefici tra cui quello di ridurre gli effetti dell'invecchiamento. Liu ama particolarmente nuotare in acque fredde e pratica anche yoga. L'aspetto giovanile della Yelin è così evidente che suo figlio, che ha trent'anni e lavora come assistente presso una società di produzione cinematografica, non riesce a trovare una fidanzata perché quando lo vedono con sua madre, tutti pensano che sia la sua ragazza. La signora Liu ha raccontato che una volta è andata al matrimonio di un'amica con suo figlio ed è stata assillata da molti invitati che volevano scoprire se il ventiduenne fosse il suo nuovo compagno.