Il brasiliano che ha 58 anni ma ne dimostra 30 grazie a 10 mosse quotidiane

Il brasiliano Edson Brandao è nato il 26 febbraio 1967 e, all'età di 58 anni, viene spesso scambiato per un ventottenne. Influencer e imprenditore nel marketing digitale, ha lasciato tutti senza parole con il suo aspetto fisico: "Mi sento pieno di energia. Non mi sento affatto vecchio. Non riesco a spiegarlo, ma mi sento come se avessi 30 anni". Studi recenti hanno dimostrato che sentirsi più giovani può in realtà avere effetti benefici sulla salute, poiché ciò è associato a una vita più lunga e sana e ad avere un cervello più giovane. Edson ha ammesso di aver capito l'importanza della sua salute e della necessità di prenderla sul serio a 40 anni: dopo quel compleanno è cambiato tutto. Ispirato da esercizio, nutrizione e salute mentale, oggi è concentrato sul cercare di invecchiare il meno possibile . Edson segue la stessa routine da 18 anni e, a suo dire, è questo il motivo del suo aspetto giovanile.

Il segreto dell'eterna giovinezza di Edson Brandao

Edson va in palestra tutti i giorni, dove solleva pesi e fa 40 minuti di cardio. Segue inoltre una dieta sana, assicurandosi di consumare molta frutta, verdura e acqua. E poi Brandao segue una rigorosa routine di cura della pelle, che include creme anti-età e una maschera all'argilla che usa una volta alla settimana. Ha detto: "Lo faccio religiosamente ogni giorno. Tutto è possibile, a prescindere dall'età. Puoi sempre cambiare la tua vita in meglio". Edson ha inoltre confidato: "La maggior parte delle persone rimane sempre scioccata quando dico loro la mia età, non mi credono mai". Una volta, durante un viaggio a Oslo, in Norvegia, Edson non è neppure riuscito ad entrare in una discoteca perché non aveva con sé un documento d'identità. Si è trovato in una situazione simile in aeroporto quando al controllo passaporti hanno messo in dubbio la validità del suo documento perché non dimostrava la sua vera età.

Le 10 cose da fare per sembrare più giovani

Per Edson, l'età è solo un numero e ciò che conta è come ci si prende cura di sé. Ha condiviso 10 consigli che, secondo lui, servono per mantenere un aspetto giovane:

1. Mantieniti idratato: sorseggia acqua durante il giorno per mantenere la pelle soda e idratata.

2. Nutri dall'interno: fai il pieno di frutta, verdura e proteine ​​magre per un colorito radioso e una salute ottimale.

3. Muoviti: l'esercizio fisico regolare non solo mantiene il corpo in forma, ma migliora anche l'umore e i livelli di energia.

4. Protezione solare: proteggi la pelle dai dannosi raggi UV con una crema solare per prevenire l'invecchiamento precoce e le rughe.

5. Dai priorità al sonno: cerca di dormire dalle 7 alle 9 ore di sonno di qualità ogni notte per ringiovanire il corpo e favorire la rigenerazione cellulare.

6. Prenditi cura della tua pelle: stabilisci una routine di cura della pelle adatta al tuo tipo di pelle per detergerla, idratarla e proteggerla.

7. Pratica la gestione dello stress: adotta tecniche di rilassamento come la meditazione o lo yoga per combattere lo stress e promuovere il benessere generale.

8. Mantieni una vita sociale: circondati di relazioni positive e dedicati ad attività che ti diano gioia e soddisfazione.

9. Mantieni una mentalità positiva: coltiva l'ottimismo e la gratitudine per irradiare positività dall'interno verso l'esterno.

10. Investi nella cura di te stesso: prenditi del tempo per te stesso, dedicandoti ad hobby, rituali di benessere e attività che ti rendono felice e realizzato.

Edson Brandao ha precisato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica ma saltuariamente si affida alla red light therapy, ovvero la terapia a luce rossa che offre numerosi benefici, tra cui l'aumento della produzione di collagene ed elastina, la riduzione dell'infiammazione, la stimolazione della rigenerazione cellulare, e il miglioramento della microcircolazione. Inoltre, può contribuire alla riduzione dei segni di invecchiamento, come rughe e macchie, e al miglioramento della texture della pelle. Un altro piccolo segreto è lo smoothie alla barbabietola che Edson beve regolarmente: un ottimo antiossidante, che aiuta la digestione e fornisce energia, grazie alla presenza di minerali come ferro, magnesio e potassio.