Papa Leone XIV, la routine che mantiene il Pontefice in una forma fisica incredibile  

Continuano ad emergere dettagli sulla vita quotidiana del nuovo Papa, compreso il suo impegno nello sport. La sua passione per il tennis è già ben nota ma ora spuntano altri retroscena. Chi ha avuto il piacere di allenarlo in passato sostiene che la sua condizione fisica è eccezionale, grazie a una routine disciplinata che mantiene da anni. Alessandro Tamburlani, presidente e fondatore dell'Omega Fitness Club in Vaticano, è stato uno dei promotori del rigore con cui Papa Leone XIV ha condotto la sua vita fisica. "Quando era qui, si allenava con ottima regolarità, nonostante i suoi impegni, che all'epoca erano già molto numerosi e intensi", ha affermato Tamburlani in dichiarazioni riportate da El Debate. Secondo Tamburlani, il Papa non solo frequentava la palestra, ma aveva anche un atteggiamento esemplare: "Non si vantava mai di nulla. Veniva, si allenava, salutava tutti entrando e uscendo. Sorrideva a tutti, ma non era uno che si limitava a chiacchierare. Era riservato e concentrato".