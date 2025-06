Ecco perché i gatti vivono più a lungo dei cani

L'Università di Bath, in Inghilterra, ha identificato i fattori biologici che potrebbero spiegare perché i gatti vivono in genere più a lungo dei cani . La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, ha rivelato che la maggiore longevità dei felini è legata al loro cervello relativamente più grande e al loro sistema immunitario più complesso . "È noto da tempo che le dimensioni relative del cervello sono correlate alla longevità: avere un cervello più grande offre potenziali vantaggi comportamentali", ha spiegato Benjamin Padilla-Morales, autore senior dello studio e membro del Milner Centre for Evolution e del Dipartimento di Scienze della Vita dell'università inglese.

Perché i gatti vivono più a lungo dei cani

In termini concreti, per via di queste differenze biologiche i cani hanno un'aspettativa di vita media di circa 12 anni, i gatti possono vivere fino a 17 anni. Allo stesso modo, altre specie con cervelli di grandi dimensioni, come delfini e balene, hanno una longevità che va dai 39 ai 100 anni. Al contrario, i mammiferi con cervelli più piccoli, come i topi, hanno una durata di vita molto più breve, solo uno o due anni. Tuttavia, esistono delle eccezioni a questa tendenza. Il ratto talpa, un piccolo roditore che vive sottoterra, può vivere fino a 20 anni nonostante le dimensioni ridotte del cervello. I pipistrelli rappresentano un altro caso speciale, in quanto hanno una durata di vita più lunga del previsto in base alle dimensioni del loro cervello; ciò è spiegato da un elevato numero di geni legati a un sistema immunitario robusto, che consente loro di difendersi meglio dagli agenti patogeni. I risultati dello studio suggeriscono quindi che non fanno la differenza solo le dimensioni del cervello ma anche gli adattamenti genomici legati alla resilienza immunitaria.

Qual è l'animale che vive di più

La diversità del regno animale è impressionante non solo per la sua varietà, ma anche per la straordinaria longevità di alcune specie. Tra queste, lo squalo della Groenlandia si distingue come il vertebrato più longevo al mondo, con una durata della vita che può superare i 500 anni. Noto anche come "squalo dormiente" per la sua natura lenta e tranquilla, questo animale vive nelle fredde acque del Nord Atlantico e dell'Artico, raggiungendo profondità superiori a 600 metri. Studi recenti stimano la sua durata di vita tra i 250 e i 500 anni, mentre l'esemplare più antico registrato, identificato nel gennaio 2024, ha circa 519 anni, collocandone la nascita intorno al 1505. Questa eccezionale longevità è dovuta in gran parte al loro metabolismo estremamente lento e alle basse temperature del loro habitat, che rallentano l'invecchiamento e l'usura dei loro organi. Inoltre, il loro tasso di crescita annuale è di appena un centimetro, il che contribuisce alla loro lunga durata di vita. La combinazione tra il suo ambiente freddo, una dieta varia – che include pesci, calamari e resti di mammiferi – e uno stile di vita sedentario rendono lo squalo della Groenlandia un sopravvissuto unico. La sua salute prolungata nel corso dei secoli lo rende un soggetto prezioso per lo studio della biologia marina e dei meccanismi dell'invecchiamento nei vertebrati.