Svelati i 4 motivi per cui il cane lecca sempre i piedi del suo padrone  

Un famoso veterinario ha svelato i motivi per cui i cani leccano i piedi dei loro padroni, sottolineando che non è sempre un segno di affetto. Paul Manktelow, dottore britannico noto per le sue apparizioni televisive, ha spiegato in un video pubblicato su TikTok i quattro motivi principali per cui un cane potrebbe leccare i piedi del suo padrone. Secondo Manktelow, sebbene questo gesto sia spesso interpretato come un segno di affetto, esistono altre motivazioni che giustificano questo comportamento.