Come lo stress umano influisce sul benessere dei cani  

I cani , fedeli compagni dell'uomo da migliaia di anni, sono sempre stati sensibili alle nostre emozioni. Un recente studio dell'Università di Jyväskylä ha rivelato che i cani hanno la capacità di percepire le nostre emozioni sintonizzandosi sulla nostra frequenza cardiaca. Questo fenomeno, noto come sincronizzazione della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), mostra come i cani possano adattare la propria frequenza cardiaca per riflettere lo stato emotivo dei loro proprietari. La ricerca, condotta su razze canine cooperative, indica che quando i proprietari sono rilassati, anche i loro cani mostrano segni di calma . Questa sincronizzazione fisiologica tra umani e cani sottolinea il profondo legame emotivo che condividono, suggerendo che i cani non sono solo compagni leali, ma anche sensibili alle emozioni umane in modi che vanno oltre il semplice comportamento. Lo studio evidenzia come il rapporto tra un cane e il suo proprietario possa essere così profondo da riflettersi persino sulla frequenza cardiaca, offrendo nuove prospettive sull'impatto emotivo del possedere un animale domestico sulle nostre vite.

Il legame emotivo tra cani e umani

Lo studio ha anche evidenziato che la sincronizzazione emotiva tra cani e proprietari non si limita alle interazioni dirette. Secondo i ricercatori, i livelli di eccitazione emotiva dei cani tendono a rispecchiare quelli degli altri anche quando condividono semplicemente lo stesso spazio, come una stanza, senza interagire attivamente. Questo fenomeno è paragonabile a ciò che accade tra madri e figli umani, dove i loro stati emotivi si sincronizzano durante l'interazione sociale, soprattutto in caso di contatto fisico. D'altra parte, secondo una ricerca condotta dall'Università di Linköping in Svezia, i livelli di stress a lungo termine tra esseri umani e cani tendono a sincronizzarsi. Questa scoperta suggerisce quindi che i cani non solo percepiscono lo stress dei loro proprietari, ma lo adottano anche come proprio.

Lo stress lega cani e umani

Secondo la professoressa Sofía Rodríguez Viniegra, della Facoltà di Medicina Veterinaria e Scienze Animali dell'UNAM, i cani hanno la capacità di rilevare lo stress umano attraverso segnali non verbali e l'olfatto. Questo perché quando una persona è stressata, rilascia alti livelli di cortisolo, un ormone che i cani possono identificare grazie al loro sviluppato senso dell'olfatto. A questo proposito, la specialista spiega che presso l'Ospedale Veterinario UNAM di Specialità di Fauna Selvatica ed Etologia Clinica ha trattato casi in cui sia i cani che i loro proprietari presentavano sintomi di stress simili. Ha spiegato che questo accade perché i cani reagiscono in base a ciò che percepiscono nell'ambiente, in particolare alle emozioni e ai comportamenti dei loro proprietari.