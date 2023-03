Coldplay, Chris Martin mangia solo una volta al giorno: il motivo è pazzesco

Incredibile rivelazione di Chris Martin. Il cantante dei Coldplay ha ammesso di mangiare solo una volta al giorno: la confessione è arrivata nel corso di un'ospitata nel podcast Needs A Friend di Conan O'Brien. Il motivo? Tutta colpa di Bruce Springsteen ! Dopo aver notato che il collega 73enne era più in forma dell'ex marito di Gwyneth Paltrow (che di anni ne ha 46), Martin ha deciso di cambiare le sue abitudini alimentari. "Non ceno più - ha spiegato - Smetto di mangiare alle 16. L'ho imparato pranzando con Springsteen".

La dieta di Chris Martin dei Coldplay

Chris Martin ha incontrato Bruce Springsteen, da sempre uno dei suoi idoli, e la moglie Patti lo scorso anno, dopo un concerto dei Coldplay a Philadelphia. "Pur essendo a dieta pensavo: "Bruce è più in forma di me". Patti mi ha detto che fa solo un pasto al giorno. E a quel punto mi sono detto: ok, ecco la mia prossima sfida". Martin ha poi ammesso di non essere un grande chef e di aver dato fuoco alla sua cucina ben due volte. "Mi hanno salvato i vigili del fuoco. Avevo promesso che avrei preparato la cena per tutti ma poi mi sono distratto con una nuova canzone...", ha confidato.