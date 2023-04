Come dimagrire con pasta e Nutella: i consigli del nutrizionista dei vip

ROMA - L’estate è in arrivo, e in questo periodo scatta il momento della dieta per milioni di italiani che durante i mesi invernali talvolta accumulano qualche chilo di troppo. Il professor Nicola Sorrentino dà qualche consiglio per seguire un’alimentazione corretta senza stravolgere le consuetudini culinarie. “La Dieta Sorrentino non si basa su un parere personale - afferma il professore sulle colonne del Corriere della Sera - la medicina non è fatta di pareri personali: l’alimentazione è la terapia più importante, di elezione, per numerose malattie da non sottovalutare”.