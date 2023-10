Lenny Kravitz nudo a quasi 60 anni: il suo segreto tra dieta e sport

Lenny Kravitz più sexy che mai a quasi 60 anni. Il cantante ha infiammato il web con il suo ultimo videoclip, quello in cui si mostra senza veli, con un fisico scolpito e una bellezza davvero invidiabile. Il suo segreto? Allenamento costante, rigorosamente all'aria aperta, e una sana alimentazione. "Sono molto attento a ciò che metto nel mio corpo e a come me ne prendo cura", ha detto. "È una combinazione tra il mangiare tutte queste cose e fare esercizio fisico per mantenere i miei muscoli e le mie articolazioni in forma, in modo da poter fare quello che faccio".