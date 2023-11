Tisana allo zenzero: a cosa serve e i benefici contro i sintomi dell'influenza

Tutti pazzi per la tisana allo zenzero, tra le più amate e cercate dell'inverno. "Lo zenzero - spiega il nutrizionista Luca Di Tolla - contiene amido, resina e oli essenziali. Le proprietà di questa radice sono davvero eccezionali e rendono ricca una semplicissima tisana: oltre ad essere un'efficace arma contro l’ulcera, lo zenzero fa bene al sangue e al sistema nervoso, essendo un anticonvulsivo e analgesico. La sua azione stimolante è nota da anni alla medicina orientale, cinese in particolare, che lo utilizza per combattere la stanchezza, lo stress e i mali di stagione, come tosse e raffreddore, essendo un vero antisettico naturale". E non solo, visto che Di Tolla aggiunge: "Una tisana allo zenzero può contribuire anche a ridurre disfunzioni legate all’impotenza maschile,in quanto favorisce la circolazione sanguigna. Come se non bastasse, lo zenzero contiene particolari enzimi antiossidanti e sostanze come il gingerolo e lo shogaolo che favoriscono la digestione, sono efficaci rimedi contro la nausea e stimolano la reazione dell’organismo".