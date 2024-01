Quali sono le tre migliori diete del 2024 secondo gli esperti

La prestigiosa rivista americana US News & World Report ha rivelato quali sono le tre migliori diete al mondo. Al primo posto c'è la dieta mediterranea, seguita da quella Dash e poi Mind. "La dieta mediterranea è la migliore dieta, la numero uno in assoluto", hanno spiegato gli esperti ovvero una commissione composta da oltre 40 nutrizionisti ed esperti nella salute di cuore, nel diabete e in altre patologie dell'organismo strettamente legate all'alimentazione. Tale dieta è apprezzata da coloro "che cercano una dieta salutare per il cuore, una dieta favorevole al diabete o per promuovere la salute delle ossa e delle articolazioni".